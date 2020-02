WHO: maailmas leviv uus viirus ei ole võtnud pandeemia mõõtmeid

«Oleme etapis, kus see on mitme koldega epideemia,» lisas ta.

Detsembris ilmnenud haigus on nõudnud üle 425 inimelu ja nakatanud Hiinas vee üle 20 000 inimese. Pea kõik nad elavad puhangu lähtepunktis Hubei provintsis. Viirus on levinud ka välismaale paarikümnesse riiki.

Briand'i sõnul on haigus levinud Hubeis kiirelt, siis väljaspool provintsi asuvad nakkuskolded on hajusad ning sealsed nakatumised on tulnud Hubeist.