Koroonaviirus ei riku soomlaste puhkuseplaane

THL-i ülemarsti Taneli Puumalaineni sõnul haigestutakse koroonaviirusesse praegu vaid Mandri-Hiinas. «Ei ole põhjust kahtlustada, et haigus leviks soomlaste tavalistesse reisisihtkohtadesse, näiteks Taisse. Soovitame hoida silma peal välisministeeriumi reisisoovitustel.»

Puumalaineni sõnul jälgitakse koroonaviiruse olukorda Soomes. «Me suhtleme Soome terviseasutuste, sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi ning oma Põhjamaade ja WHO kolleegidega. Jälgime olukorda ning uuendame vajadusel tervisejuhendeid.»

Soomes on teada üks inimene, kelle puhul on tuvastatud nakatumine koroonaviirusesse. THL-i sõnul on kõnealune Hiina turist praegu juba hea tervise juures. «Tal hakkavad sümptomid ära kaduma.»