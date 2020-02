WHO: uue koroonaviiruse levikut on võimalik peatada

Võimalus on tänu Hiina tugevatele meetmetele epitsentris, ütles Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Ärgem seda võimalust käest laskem.»

«176 juhtumist Hiinast väljaspool on WHO saanud täieliku juhtumiraporti ainult 38 protsendi kohta. Mõned kõrge sissetulekuga riigid on kaugel maas selle eluliselt tähtsa info jagamisel WHO-ga,» sõnas Ghebreyesus.