Macron: Euroopa Liidu kaugenemine Venemaast on suur viga

Teaduslikud ja ajaloofaktid näitavad selgelt, et Natsi-Saksamaa poolt okupeeritud Poola oli sõja ohver ja kandis tohutuid kaotusi, ütles ta.

Macron rõhutas, et ehkki Moskva väärtõlgendusi ei tohi unustada, on Venemaa kõigest hoolimata geograafiliselt Euroopa osa ja teda ei tohi isoleerida.

«Ma olen veendunud, et me suudame ehitada Euroopas stabiilsuse, rahu ja usalduse arhitektuuri ainult Venemaaga kõneldes, kuid me ei tohi Venemaale järele anda, ei tohi unustada, mida ta tegi ja mida teeb, vaid peame nõudma deeskalatsiooni.»