Euroopa kaalub USA eeskujul Hiinast tulijate reisikeeldu

Uue koroonaviiruse puhang on nõudnud üle 400 inimese elu ja nakatunuid on 20 000. Detsembris levima hakanud viirus on jõudnud rohkem kui 20 riiki.

Buzyn nõustus, et reisipiirangud on Euroopa ministrite otsustada. Tema sõnul on Schengeni alal vaja ühtset nägemust. «Pole mingit mõtet, et üks riik langetab sellise otsuse, kodanikud liiguvad aga vabalt ringi.»