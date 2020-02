Iowa demokraatide eelvalimistel juhivad Buttigieg ja Sanders

Järgneb senaator Elizabeth Warren 18,3 protsendiga. Neljandaks on jäämas endine asepresident Joe Biden 15,6 protsendiga. Samuti vasakpoolsete vaadetega senaator Amy Klobuchar on saamas 12,6 toetusprotsenti.

«Need on küll alustavad tulemused, kuid seal on juba suurem osa valimisringkondadest ja nende põhjal me oleme esimesed,» kiitis poliitik.

«Mis iganes juhtub ka järgmiseks, see on vaieldamatu, et siin on tegemist hämmastava võiduga selle kampaania, kandidaadi, valimismeeskonna ja meie nägemuse jaoks,» ütles 38-aastane kandidaat toetajatele.