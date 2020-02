Spiiker rebis Trumpi kõne puruks

Trump palus Guaidol kodumaale kaasa viia sõnumi, et USA seisab alati Venezuela rahva kõrval võitluses vabaduse eest.

Välispoliitika teemadel jätkates tõi Trump muu hulgas välja oma administratsiooni saavutused võitluses islamiäärmuslastega ja eriti sunniitliku äärmusrühmitusega ISIS. «ISISe nõndanimetatud kalifaat on sajaprotsendiliselt hävitatud ja selle liider Abu Bakr al-Baghdadi tapetud,» sõnas president.

Riigipea tõi näiteks ka Iraani kindrali mõjuvõimsa kindrali Qasem Soleimani tapmise USA õhulöögis. «Võite kindlad olla, et kui te ründate USA kodanikke, siis maksate oma eluga,» ähvardas Trump.

President uuendas samas ühtlasi oma lubadust pidada kõnelusi vägede Afganistanist äratoomise üle, sest tal pole mingit tahtmist tappa veel sadu tuhandeid inimesi lõputus võitluses. «Me töötame, et lõpetada Ühendriikide kõige kauem kestnud sõda ja tuua oma väed lõpuks koju,» sõnas riigipea.

President kiitis oma administratsiooni saavutusi võitluses kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserändega, kuid tõdes, et palju on veel teha. «USA peaks olema varjupaik seaduskuulekatele ameeriklastele ja mitte kurjategijatest võõrastele. Minu administratsioon on rakendanud ennenägematuid meetmeid tagamaks julgeolek USA lõunapiiril,» rääkis Trump.