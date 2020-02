Hongkong pani viiruse kartuses karantiini 1800 inimesega kruiisilaeva

Taiwan ei lasknud eile Kaohsiungi sadamasse laeva World Dream, sest varasemal reisil avastati kolm uude koroonaviirusesse nakatunud inimest. Seejärel naases laev Hongkongi, kus see pandi karantiini.

«Meie tervishoiutöötajad läksid kohe laeva pardale, et kontrollida inimeste tervist,» ütles Hongkongi tervishoiuameti esindaja Leung Yiu-hong AFP-le. Tema sõnul on 90 protsenti laeva reisijatest pärit Hongkongist ja Mandri-Hiinast pole kedagi.

Ta teatas, et rohkem kui 30 meeskonnaliikmel on sümptomid nagu palavik, köha või valus kurk ning neilt võeti proovid. Leungi sõnul peavad kõik reisijad laskma mõõta oma kehatemperatuuri ning täitma terviseankeedi.

Enne testide läbimist ei tohi keegi laevalt lahkuda. Leungi sõnul sõltuvab karantiini pikkus ja edasised sammud proovide tulemustest. Tõenäoliselt jäetakse inimesed karantiini 14 päevaks, mis on haiguse maksimaalne peiteperiood.

«Ma arvan, et tuleb leppida faktiga, et me jääme laeva. Ent mida ma oma kajutis 14 päeva teen? Lihtsalt jõllitan merd,» ütles laevale lõksu jäänud naine telekanalile TV Asahi.

Lennufirma kriis

Viiruspuhang on tekitanud kriisi ka Hongkongi lennufirmas Cathay Pacific, mis saadab 27 000 oma töötajat vähemalt kolmeks nädalaks palgata puhkusele.

Lennufirmat on juba varem räsinud mitu kuud kestnud protestid ja poliitiline kaos, selle lisas viimase piisa koroonaviiruse puhang, mistõttu on lennufirma sunnitud ära jätma hulgaliselt lende Mandri-Hiinasse.

Uude koroonaviirusesse on tänaseks nakatunud vähemalt 24 324 inimest rohkem kui 20 riigist. Haigus on nõudnud 490 inimese elu. Maailma Tervisehoiuorganisatsioon (WHO) kuulutas eelmisel nädalal haiguspuhangu tõttu välja rahvusvahelise eriolukorra, aga tänaseni pole haiguse levikut kuulutatud pandeemiaks.

Samal ajal on Jaapani rannikul juba eilsest saadik karantiinis kruiisilaev 3711 inimesega pardal, neist kümnel on tuvastatud uus koroonaviirus ja nad evakueeriti laevalt, et pakkuda neile arstiabi. Ülejäänud reisijad võivad jääda laevale karantiini kuni 14 päevaks.

«Kuni eilseni saime aega veeta laeva avalikes ruumides ja võtta osa erinevatest tegevustest, näiteks mängida lauatennist. Aga alates täna hommikust ei ole meil lubatud kajutitest välja tulla,» ütles AFP-le üks laeval viibiv reisija.