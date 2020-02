Türgi viib süüria islamiäärmuslasi Liibüasse võitlema

Ühtsusvalitsus ja temaga rivaalitsev riigi idaosas asuv valitsus saavad mõlemad välisriikidelt sõjalist toetust. Kuid Türgi, mis on pikalt välja õpetanud ja rahastanud opositsiooni võitlejaid Süürias ning leevendas piirikontrolli, et välisvõitlejad saaksid IS-iga liituda, on toimetanud neist mitusada õhutsi Liibüasse.

ÜRO toetatud ühtsusvalitsus kontrollib aina vähenevat ala, kuhu veel kuulub pealinn Tripoli. Ta üritab tõrjuda kuid kestnud pealetungi, mida juhib riigi idaosa valitsusega liidus sõjapealik Khalifa Haftar.

Ühtsusvalitsust ja tema juhti Fayez al-Sarraji toetab Türgi ning vähemal määral ka Katar ja Itaalia. Haftari toetavad Araabia Ühendemiraadid, Egiptus, Prantsusmaa ja Venemaa.

Liibüas on maailma suuruselt üheksandad naftavarud ning näib, et paljud riigid üritavad Liibüa ressurssidele ligipääsu tagamiseks suurendada riigis oma mõjuvõimu.

Tripolis asuvad kahe relvarühmituse juhid ütlesid uudisteagentuurile Associated Press, et Türgi on toonud Tripolisse rohkem kui 4000 välisvõitlejat, kellest kümned on seotud islamiäärmuslastega. Komandörid palusid anonüümsust, sest neil polnud luba asja ajakirjanikega arutada.

Vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus andmeil on Türgi saatnud Sarraji poolele võitlema umbes 4700 Türgi toetatud süüria palgasõdurit, kellest vähemalt 130 on endised Al-Qaeda ja IS-i võitlejad.

Komandöride sõnul on Liiba rühmitused Süüria äärmuslaste oma ridadesse võtmises eri meelt. Ühe sõnul pole võitlejate taust tähtis, kuniks nad aitavad Tripolit kaitsta. Teise sõnul määrib äärmuslaste osalus ühtsusvalitsuse mainet.

Põhja-Süürias Türgi toel tegutsevates rühmitustes on teadaolevalt võitlejaid, kes on sõdinud Al-Qaeda, IS-i ja teiste islamiäärmuslike rühmituste ridades. Nad on pannud toime kohutavaid kuritegusid Süüria kurdide ja tsiviilisikute vastu.

ÜRO on mõistnud korduvalt hukka relvade ja välisvõitlejate saatmise Liibüasse. Samas pole ühendus otseselt vastanud Haftari poole süüdistustele, et Sarraji valitsus ja Türgi kasutavad Al-Qaedaga ja IS-iga seotud võitlejaid palgasõduritena.

Türgi pole Süüria võitlejate saatmist Liibüasse kinnitanud ega ümber lükanud. Türgi sõjavägi Associated Pressi nüüdse uudise kommentaaripalvetele ei vastanud.