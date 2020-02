VIDEO ⟩ Türgis nõudsid kaks laviini ligi 30 inimese elu

Tänase laviini järel on lumest on välja kaevatud 30 inimest, aga lõksus võib olla veel üle 50 inimese. Tänase 23 hukkunu seas on nii tsiviilisikuid, politseinikke, julgeolekujõudude esindajaid kui tuletõrjujaid. Hukkunute arv võib tõusta.