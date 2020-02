Soome president hoiatas antisemitismi tõusu eest

Niinistö hoiatas tuumarelvade vastaste lepingute tühistamiste ohtlikkuse eest Soome turvalisusele. «Alles on veel vaid USA ja Venemaa vaheline Start-leping, kuid seegi ei pruugi kehtima jääda. Suure vaevaga ning läbirääkimistega saavutatud Iraani tuumalepe on põhimõtteliselt surnud.»

President Niinistö hinnangul on jätkuvalt ohuks ka terrorirühmitus ISIS. Soome poolt terrorismi tõrjumise rahastamine Lähis-Ida, Aafrika ja Aasia kriisikolletes on Niinistö sõnul tähtis samuti tähtis, nagu ka see, et Soome oma terrorismivastased seadused oleksid ajakohased.