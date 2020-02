Suri Hollywoodi filmilegend Kirk Douglas

«Sügava kurbusega peame koos vendadega teatama, et Kirk Douglas jättis meid täna 103-aastasena,» kirjutas näitleja poeg Michael Douglas suhtlusvõrgustikus Facebook.

Douglas mängis kokku umbes 90 filmis, millest kandideeris filmauhinnale Oscar kolmel korral rollide eest linateostes «Tšempion» («Champion» 1949), «Halb ja ilus» («The Bad and the Beautiful» 1952) ja «Elujanu» («Lust for Life» 1956). Aastal 1995 sai ta siiski elutöö eest Oscari kätte.