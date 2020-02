Iraagis tapsid Moqtada al-Sadri toetajad seitse valistusvastast meeleavaldajat

Iraagi protestijad pealinnas Bagdadis ja riigi lõunaosas on lõhenemas küsimuses, kas toetada uueks peaministriks nimetatud Mohammad Allawit.

Allawi nimetamine valitsusjuhiks 1. veebruaril ei suutnud seni vaigistada kuid kestnud proteste Bagdadis ja Iraagi lõunaosas, noored meeleavaldajad nõuavad valitsuse täielikku ümberkujundamist ning leiavad, et Allawi on valitsevale eliidile liiga lähedane. Mõjuvõimas šiiavaimulik, kes seni proteste toetas, tervitas aga Allawi nimetamist peaministriks.

Endine sissivõitlejal on Iraagis pea kultuslik järgijaskond, keda ta suudab säutsuga mobiliseerida valitsust õnnistama või kukutama.

Just seda ta näis tegevat sel nädalal, kui ta toetas eksminister Allawi saamist uueks peaministriks pärast neli kuud kestnud valitsusvastaseid meeleavaldusi.

Mõistmatud poliitmängud on Sadri puhul tavapärased, ütles Renad Mansour mõttekojast Chatham House.

Nüüd toetab Sadri taas Iraagi uut peaministrit, kuid ta on rõhutanud, et on hingelt endiselt revolutsionäär.