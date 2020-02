Briti politsei on paljastanud tuhandeid aastatetaguseid lasteahistamise juhtumeid

Väljaande The Guardian valduses andmete kohaselt on politseile esitatud süüdistusest jõudnud kohtuliku süüdimõistva otsuseni 4024 juhtumit. Aastakümneid vanade juhtumite uurimist alustati 2014. aastal.

Politsei sõnul on süüdimõistva otsuse saanud sajad õpetajad, kirikutegelased, noorsootöötajad ja teised. Paljud ohvrid kannatavad traumade käes, mõnu on võtnud endalt elu või on minevikusündmused viinud tõsiste vaimsete probleemide tekkimiseni.

Umbes 35 protsenti kõigist süüdistustest on jõudnud süüdimõistva otsuseni. Politsei usub, et operatsioon ei ole «raha seina toppimine», nagu praegune peaminister Boris Johnson eelmisel aastal väitis. Uurijad usuvad, et veel palju juhtumeid on paljastamata.

«Me peame nüüd ühiskonnana tegelema teadmisega ja tunnistama ja leppima, et eriti 1970. ja 1980. aastatel toimus laialdane laste seksuaalne ahistamine,» lausus riikliku lastekaitse ja ahistamisjuhtumite uurimise juht ülemkonstaabel Simon Bailey.

«Need süüdistused ja suur osa juhtumitest ei jõudnud kunagi võimudeni. Mõned ohvrid ei uskunud, et neid usutakse. Läbiv trend oli see, et toimus pidev võimu väärkasutamine... nende seksuaalsete ihade rahuldamiseks,» sõnas Bailey.

Riiklik operatsioon Hydrant algas 2014. aastal ning sellest ajast on kindlaks tehtud 7000 kahtlusalust, kokku on 9343 ohvrit esitanud 11 346 süüdistust, mis puudutavad laste seksuaalset ahistamist. Mõni süüdistus ulatub tagasi 1940. aastatesse.

Süüdistustest 47 protsenti ei olnud jõudnud politseiuurimiseni, kolmandikul juhtudest seetõttu, et kahtlusalused olid juba surnud. Üle kolmandiku süüdistustest jõudis kohtuliku süüdimõistmiseni, 6 protsenti juhtumitest lõppes süüdistatava õigeksmõistmisega.

Mõni varem süüdi mõistmata pedofiil mõisteti süüdi korduvates rikkumistes, üks isik leiti süüdi tervelt 78 juhtumis, mille esitas kümme ohvrit. Tegu on esimese korraga, mil operatsioon Hydrant on uurimise ametlikke arve avaldanud.