Hongkongis vallandus koroonaviiruse kartuses tualettpaberipaanika

AFP käsutusse jõudnud videotel on näha ostukeskustes tunglevaid ja pikkades sabades seisvaid inimesi, kärud täis WC-paberi pakke.

Ilmneb, et ostupaanika on laienenud ka riisile ja pastale.

Hongkongis õpetajana töötav 32-aastane britt Lois Strange jutustas, kuidas ta kolmapäeva hommikul kohalikku poodi minnes rahvamurdu sattus. «Pood oli puupüsti täis,» rääkis naine. «Kõik haarasid nii palju tualettpabrerirulle kui suutsid, ikka pakkide kaupa.» Strange tunnistas, et tal endalgi õnnestus paar pakki kätte saada.

Hongkongi valitsus tegi kolmapäeva õhtul avalduse, öeldes, et kuuldused WC-paberi ja toiduainete peatsest puudusest on alusetud ning vallandavad asjatu ostupaanika või lausa kaose. Avalduses süüdistatakse kurjade kavatsustega inimesi, kes levitavad pahatahtlikke kuulujutte ajal, mil linn võitleb koroonaviirusega.

Hongkong on sulgenud enamiku maapiirist Hiinaga, kust koroonaviirus levima hakkas, kuid praamiliiklus ei ole katkenud, teatas valitsus.

Riisi- ja pastavarud on piisavad, inimestel ei ole vaja muretseda, rõhutatakse avalduses.

RTHK News teatas aga, et ühest Wan Chai linnaosa ostukeskusest, mille kaubavarusid öö jooksul täiendati, osteti neljapäeva hommikul poole tunni jooksul kogu WC-paber ära.

Uus koroonaviirus on nõudnud Hiinas 550 inimese elu, Hongkongis on kinnitatud andmetel nakatunuid 21, üks neist on surnud.