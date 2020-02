Raamat: Kushner ei teadnud, millega NATO tegeleb

Kuigi Kushner tegutseb Trumpi nõunikuna ja on üks liitlasvägede kontaktisikuid, ei teadnud presidendi väimees väidetavalt, millega NATO täpsemalt tegeleb.

Samuti paistis, et tal ei olnud aimu artikkel viie olemusest, mis on vastastikuse kaitse alustala, väidavad 11. veebruaril ilmuva raamatu «Sinking in the Swamp: How Trump’s Minions and Misfits Poisoned Washington» autorid.

Lachlan Markay ja Asawin Suebsaeng väidavad, et Kushneri teadmatus NATO aluspõhimõtete osas sai selgeks 2017. aasta mais, kui Trump valmistus sõitma Brüsselisse, et selgitada oma ähvardusi NATO rahastamise osas.

Reisile eelnenud päevadel korraldas Kushner Valges Majas meediale taustabriifingu, kuid raamatu autorite sõnul hakkasid ruumis viibinud Valge Maja vanemametnikud peagi imestama, millest Kushner üldse räägib.

«Tegu oli sõnapudruga, mis meenutas presidendi enda keerutamist, kui asi puudutas teemasid ja üksikasju, millega ta ei vaevunud ennast kurssi viima,» seisab raamatus.

Kui riikliku julgeolekunõukogu kõneisik Michael Anton koos Kushneriga ruumist lahkus, küsis Anton segase ettekande kohta, tuues jutuks ka NATO artikkel viie. «Oh, artikkel viis,» lausus Kusher väidetavalt. «Mis see oligi?»

Markay ja Suebsaengi kirjeldused Kushneri ja tema abikaasa Ivanka Trumpi kummalistest tegevustest on ilmunud ka teistes Trumpi Valget Maja käsitlevates raamatutes.

Samuti on ammu teada Trumpi kõikuvad suhted alliansiga. Detsembris märkis üks anonüümsust palunud Euroopa diplomaat The Guardianile: «Suurim hirm on see, mida ta teeb teisel ametiajal. Ta oleks siis veel vabam piirangutest. Seda on võimatu ennustada.»