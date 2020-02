Amnesty: Saudi Araabia kasutab dissidentide vaigistamiseks salakohtuid

Alates 2011. aastast on SCC kasutanud terrorismi ja küberkuritegevuse vastaseid seadusi, et määrata kuni 30 aastani ulatuvaid vanglakaristusi. Mõnel juhul on inimõiguslastele, kirjanikele, majandusteadlastele, ajakirjanikele, usujuhtidele, reformaatoritele ja poliitilistele aktivistidele määratud ka surmanuhtlusi.

SCC asutati 2008. aastal eesmärgiga mõista kohut isikute üle, keda süüdistati Al-Qaedasse kuulumise või nende toetamisega seotud kuritegudes. Amnesty väidab aga kohtudokumentidele, valitsuse avaldustele ja intervjuudele tuginedes, et SCC on muutunud poliitilise ja sõnavabaduse piiramise vahendiks.

Üks häirivamaid leide on see, et SCC tugineb suuresti tunnistustele, mis on saadud piinamise ajal. Vähemalt 20 inimest on mõistetud surma, neist 17 on juba hukatud.