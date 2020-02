Peaminister: Albaania ei hakka EL-i ukse taga nutma

Prantslaste ei pahandas Balkani riike, kuid tekitas rahulolematust ka EL-is, kus nüüd kahekordistatakse pingutusi, et saada mais kõigi liikmesriikide toetus Albaania ja Põhja-Makedooniaga kõneluste alustamisele.

Albaania peaminister Edi Rama ütles aga, et tema ei oota hinge kinni pidades.

«Mina ei oota midagi. Me peame tegema, mida vaja Brüsseli otsustest sõltumata,» sõnas ta ja lisas, et riik ei saa elada ootusärevuses millegi pärast, mis ei seisa tema võimuses.

«Me ei ole sel teel sellepärast, et prantslased või sakslased seda nõuavad, vaid kuna see on meie laste ja kogu riigi tuleviku seisukojast ainus arukas tee.»