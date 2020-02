«Vremja» kordas vandenõuteooriat, et Trump lõi koroonaviiruse

Kleimenov kordas Venemaa Kanal 1 õhtuses uudistesaates vandenõuteooriat, mille alusel ei ole koroonaviirus 2019-nCoV pärit Hiina metsloomadelt, vaid töötati välja Ühendriikide laborites president Trumpi korraldusel.

Teooria paikapidavuse tõestamiseks väitis saatejuht, et kõik vihjed on peidus viiruse nimes.

«Sõna päritolust saab viiruse päritolu selgemaks. Mis on selle nimi? Koroonaviirus. Võtame sõna «kroon». See on selle nime aluseks ja see tuleb esimesena,» lausus Kleimenov.

«Mida tegi Donald Trump, president Ameerikas, mis on Hiina peamine rivaal maailmas, oma varasemas elus? Täpipealt, ta jagas kroone oma kuulsal iludusvõistlusel. Seega on koroonaviiruse päritolu, ja mis veelgi tähtsam, selle kasutamise eesmärgid, saanud täiesti selgeks,» jätkas saatejuht põhjendustega, tunnistades küll, et tegu on siiski vandenõuteooriaga.

Kuigi koroonaviirused said tõesti nime oma kuju järgi, mis meenutab krooni, siis koroonaviirustel on avastatud kümneid erinevaid vorme enne praeguse 2019-nCoV viirusetüübi puhangut.