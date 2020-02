Rootsit on tabanud üllatuslik peekonidefitsiit

COOPi lihatarne eest vastutav Majsan Pense sõnul on neil ladudest liha otsas ning kõik mis sisse tuleb, läheb kohe poeriiulile või lihatoodete valmistamiseks.

Tema sõnul on sealihadefitsiit olnud juba nädalaid. «Siin on neli põhjust. Osalt 2018. aasta põud, siis Hiina seakatk, Rootsis kasvanud sealiha nõudlus ning lõpuks pikk jõulupuhkus, mille mõju on praeguseni tunda.»