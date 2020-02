Sanders kuulutas oma võitu Iowa eelvalimistel

Neljapäeval sekkus lõpuks Demokraatliku Partei esimees Tim Perez, nõudes piinlike tehniliste viperuste tõttu kahtluse alla sattunud tulemuste kontrollimist. «Aitab küll,» teatas Perez Twitteris. «Selleks, et tagada avalikkuse usaldus tulemuste suhtes, ärgitan Demokraatliku Partei Iowa haru alustama viivitamatult tulemuste ülevaatamist.» Perezi sõnul tähendab see pigem iga valimiskoosoleku tulemuste ülekontrollimist kui täielikku ülelugemist.

Tugev esinemine Iowas on andnud aga nähtavasti Buttigiegile soodsa platvormi ka New Hampshire'ks.

Küsitlus, mille viisid läbi The Boston Globe, WBZ-TV ja Suffolki ülikool, näitas, et nelja aasta eest New Hampshire's demokraatide eelvalimised võitnud Sandersi toetus on osariigis 25 protsenti.