Koroonaviirus on Hiinas nõudnud juba 636 inimelu, nakatunuid on üle 31 000

Riikliku tervishoiukomisjoni aruande kohaselt on päevaga lisandunud 73 uut surmajuhtumit.

Kinnitust on leidnud 3143 uut nakkusjuhtu. Seega on praeguseks riigis registreeritud kokku 31 161 nakatunut.

Jätkuvalt on enim löögi all riigi keskosas asuv Hubei provints, kus on 24 tunni jooksul surnud 69 inimest.