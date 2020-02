VIDEO ⟩ Vihmad on kustutanud suure osa Austraalia lääneosa põlengutest

Lai vihmasaju ala on kustutanud tänaseks 20 ligi 60st New South Walesi territooriumil lõõmavast põlengust.

Võimud on tervitanud sademeid, kuid hoiatavad rannikuäärseid linnasid tulvavete eest. Sydneys registreeriti täna suurim sademete hulk 15 kuu jooksul.

Not sure Wakehurst Parkway should still be open? #sydneyrain pic.twitter.com/9my5SHpp09 — Stephen Spencer (@sspencer_63) February 7, 2020

Suur osa New South Walesi osariigist on kannatanud kolm aastat põua käes ja sellised tingimused on ainult toitnud enneolematult suuri maastikupõlenguid.

Osariigi päästjad ütlesid, et on äärmiselt õnnelikud, et sademeteprognoos viimaks tõelisuseks sai.

«See on see pidev ja korralik vihmavaling, mida me nii kaua lootnud oleme,» lausus New South Walesi tuletõrje kõneisik Angela Burford. «See ei ole üks neid hõredaid vihmasid, mida me nägime kuu aega tagasi. See aitab tõesti meie tuletõrjujaid ja annab neile mõnes kohas hädasti vajalikku puhkust.»

Burford hoiatas aga, et suurimad põlengualad osariigi lõunaosa sisemaal ja pealinn Canberra lähedal ei ole saanud kuigi palju sademeid ja jäävad siiski suureks murekohaks.

Õnnelikud farmerid Liverpool Plainsi piirkonnas. FOTO: STRINGER/REUTERS/SCANPIX

Tsüklon jõudis kolmapäeval naaberosariik Queenslandi kohale ning liikus sealt edasi New South Walesi poole.

Võimud on andnud tormihoiatuse umbes tuhande kilomeetri laiusele piirkonnale, kus oodatakse tugevat tuult, tihedat vihmasadu ja ebatavaliselt kõrgeid laineid.

Kuurortlinn Byron Bay nägi näiteks 280 millimeetrit sademeid ning kohalike sõnul on eileöised valingud tugevamad kui osariiki 2017. aastal tabanud tsükloni ajal.

Päästeteenistus on teatanud mitme autosse tulvavee kätte lõksu jäänud inimese päästmisest. Alates kolmapäevast on New South Walesi ja Queenslandi päästeteenistus saanud ligi tuhat abikõnet.

Vihmade jätkumist prognoositakse järgmise nädalani. Kuigi edaspidi jätkub kuumem ja kuivem ilm, on praegused vihmad murdnud selle maastikupõlengute hooaja selgroo.