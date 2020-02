Tate`is lapse alla tõuganud teismelisel oli soov tappa

«Mul on peas, et järgmise paari kuu jooksul pean ma kellegi tapma,» lausus Bravery vestluses, milles kirjeldas soovi kedagi Londoni kõrghoonelt alla lükata.

«See võib olla Shard, see võib olla ükskõik mis, peaasi, et see on kõrge objekt ja ma saan minna üles, seda külastada ja siis kellegi sealt alla lükata ja ma tean kindlalt, et nad surevad sada jalga kukkudes,» lausus Bravery.