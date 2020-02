Deutsche Telekomi hinnangul on Nokia 5G seadmed kõige kehvemad

Deutsche Telekom on võtnud Nokia seadmeid kasutusele vaid ühel oma 12 turupiirkonnast. Reutersi andmed põhinevad dokumentidel, mis on tehtud Deutsche Telekomi ja Nokia vahel juuli ja novembri vahel peetud läbirääkimiste põhjal.

Dokumentides ilmneb, et Deutsche Telekom on hinnanud Nokia 5G seadmeid kõige kehvemateks. Sellest hoolimata on ettevõtte andnud Nokiale teise võimaluse parandada oma seadmeid ning koostööd, kuna nad soovivad tõrjuvad Huawei 5G tehnoloogia pääsemist Euroopa ja USA turgudele.

Deutsche Telekom ei soovinud Reutersile seda infot kommenteerida, öeldes vaid, et nad hangivad võrguseadmeid mitmelt tootjalt, et vältida sõltumist vaid ühest. Ka Nokia tegevjuht Rajeev Suri keeldus kommentaaridest, öeldes vaid: «Meil on Deutsche Telekomiga pikk ja edukas koostöö. Nad on üks meie tähtsamaid kliente Euroopas ja USAs.»