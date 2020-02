Macron: Euroopa riigid ei saa jääda uue võidurelvastumise pealtvaatajateks

President lisas, et Prantsusmaa on juba kärpinud tuumalõhkepeade arvu alla 300, mis annab talle seadusliku õiguse nõuda teistelt tuumariikidelt konkreetseid samme järkjärgulise, usaldusväärse ja kontrollitava ülemaailmse desarmeerimise suunas.

Viimasel ajal on pikalt kehtinud tuumaarsenale piiravad kokkulepped murenema hakanud. USA on andnud mõista, et ei pikenda 2010. aatal allkirjastatud uut START-lepet. Keskmaa tuumajõudude lepingust INF on taandunud nii Washington kui Moskva.

Macroni sõnul on Prantsusmaa endiselt veendunud, et Euroopa pikaajaline julgeolek sõltub tugevast liidust USA-ga, tähtsaimast partnerist NATO-s.

«Olgu see selge: kui läbirääkimised ja hõlmavam lepe on võimalik, peavad eurooplased olema selle osanikud ja allkirjastajad, sest see on meie territoorium», mis on kõige suuremas ohus.