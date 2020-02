WHO: kaitsemaskid hakkavad maailmast otsa saama

WHO teatas nädala algul, et hakkab saatma abi vajavatele riikidele maske, kindaid, respiraatoreid ja kaitseülikondi.

Tedros märkis aga, et viimase kahe päeva jooksul on uute nakkusjuhtude arv langenud. See on hea uudis, ütles ta, kuid hoitas liigse optimismi eest.