Türgi tugevdab oma kontrollpunkte Idlibis

Tegemist on viienda korraga, kui Türgi saadab sel nädalal regiooni lisavägesid, teatas Süüria Inimõiguste Vaatlusorganisatsioon ja teised meediaallikad.

Türgi julgeolekuametnik rõhutas, et lisaväed on mõeldud tugevdamaks ainult 12 olemasolevat kontrollpunkti, mis loodi 2018. aastal Venemaaga sõlmitud leppes Süüria režiimivägede pealetungi ennetamiseks.

Viimastel nädalatel on Idlibi kandist Süüria ja Venemaa pommitamise tõttu pagenud sadu tuhandeid inimesi.

Türgi teatel on kolm selle kontrollpunkti Idlibi kaguosas nüüdseks täielikult režiimivägede poolt ümberpiiratud. Türgi kaitseministeerium hoiatas, et armee vastab «isegi veel jõulisemalt» igale rünnakule kontrollpunktidele. «Meie kontrollpunktid jätkavad oma kohustuste täitmist».

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas kolmapäeval, et Türgi väed Saraqebis pommitasid Süüria vägesid, et vältida ka sealse positsiooni ümberpiiramist.

Julgeolekuallikad keeldusid seda tulevahetust kinnitamast, kuid ütlesid, et Türgi väed võtavad mistahes meetmeid, et oma turvalisust tagada.

Türgi ja Venemaa on teinud viimastel aastatel lähedat koostööd Idlibi olukorra lahendamiseks, ehkki riigid sõdivad seal vastaspooltel.

Idlib ja lähedalasuv Aleppo maapiirkond on viimased Süüria mässuliste kontrolli all olevad regioonid, kus elab üle kolme miljoni inimese. Nendest enamik on sisepagulased, kes põgenesid sinna konfliktikolletest mujal Süürias.