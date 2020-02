Soomes teenisid elektrikud streikides rohkem kui tööl käies

Elektriliidu esimees Sauli Väntti möönab, et streigitoetus on kõrge. «Sellel on mitu põhjust. On põhimõttelised põhjused, nagu streigi tähendus ning muidugi ka puhkusepäevade ja muude hüvede kaotus streigi ajal.» Väntti sõnul on võimalik, et osad töötajad võisid streikides teenida rohkem kui tööl käies. «Meie soov oli siiski kindlustada kõigile streigis osalejatele piisav sissetulek, kuna oli teada, et streik saab kestma pikalt.»