Rootsis oli kaevanduses tulekahju

Tulekahju puhkes eile kohaliku aja järgi kell 14. Umbes kell 16 teatas kaevanduse omanikuks olev ettevõtte Boliden, et kaevanduses olnud 130 kaevurit on välja toodud.

«Me keskendume nüüd sellele, et teha kindlaks, et kõigi meie töötajate tervis on korras ning et nad tunnevad ennast turvaliselt,» sõnas Bolidendi pressiesindaja Klas Nilsson eile peale seda, kui kaevurid oli välja toodud. Tema sõnul sai tulekahju alguse ühest masinast, mis tossama hakkas.