Horvaatia kõrgeim kohus lubab samasoolistel paaridel lapsendada

Kuigi samasoolised ei saa Horvaatias abielluda, siis on LGBT paarid saanud end 2014. aastast registreerida «elupartneritena», mis andis neile abiellunutega samad õigused, kuid ei lubanud lapsendada.

Kohus teatas reedel, et samasooliste paaride väljajätmine diskrimineeris neid ning see on põhiseaduslikult vastuvõetamatu.