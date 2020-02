Iirimaal algasid üldvalimised, peaminister loodab uut ametiaega

Parlamendi alamkoja Daili 159 liikme valimiseks on hääleõigus 3,3 miljonil inimesel. Valimised algasid üle riigi kell üheksa Eesti aja järgi, paaril lääneranniku väikesaarel korraldati hääletus reedel, et tagada sedelite transport üle mere tormi korral.

Varadkari erakond Fine Gael on olnud võimul alates 2016. aastast, kuid küsitluste kohaselt jäävad nad hetkel maha nii paremtsentristlikust Fianna Fáilist kui ka vabariiklikust Sinn Feinist. Esmaspäeval avaldatud küsitluses toetas Sinn Féini 25 protsenti, Fianna Fáili 23 protsenti ja Fine Gaeli 20 protsenti valijatest. Ent kuna Sinn Féin on esitanud parlamenti vaid 42 kandidaati ega saa moodustada enamusvalitsust isegi juhul, kui need kõik võidavad.