Fotod ⟩ Tai sõduri korraldatud veresaunas hukkus vähemalt 30 inimest

Nakhon Ratchasima ehk Korati linnas toimunud tulistamises sai surma 30 inimest. Nende seas on nii tsiviilisikuid, kellest noorim oli 13-aastane poiss, kui ka julgeolekujõudude liikmeid, ütles peaminister Prayut Chan-O-Cha.

«See on Tais enneolematu ja tahan, et see kriis jääb omataoliste viimaseks,» lausus ta haigla ees, kuhu ohvrid viidi. Samal ajal oli vähemalt kaks ohvrit ajuoperatsioonil.