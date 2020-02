Hiina uue viiruse tagajärjel surnute arv ületas kunagise SARSi-epideemia oma

Ööpäevaga suurenes surnute arv 89 võrra 811-le. SARS tappis omal ajal üle maailma 774 inimest, näitavad riiklikud andmed.

Hiina uuendas täna andmeid pärast WHO teadet, et nakatunute arvu kasv on viimase nelja päeva jooksul viiruse epitsentris Hubei provintsis «mõnevõrra stabiliseerunud», kuid arvu järsk kasv pole välistatud.

Hiinas on viirusesse nakatunud 37 198 inimest. Viirus sai ilmselt alguse detsembris Hubei pealinnast Wuhanist, mille elanikel on nüüd raskusi eluks vajalike asjade kättesaamisega, sest võimud panid kogu linna sisuliselt karantiini.

Epideemia tõttu on suletud teisi linnugi ning inimeste pahameel muudkui kasvab, sest nende arvates on võimud tegelenud viiruse piiramisega käpardlikult. Eriti pahandab neid see, et võimud üritasid vaigistada uue viiruse leviku kohta epideemia alguses vilet puhunud arsti, kes hiljem samasse viirusesse ära suri.

Suur osa riigi elanikest pole uusaastapuhkuselt veel tööle naasnud, kuid linnad nagu riigi finantskeskus Shanghai käskisid massilise töölenaasmise ootuses elanikel kanda avalikus ruumis näomaske.

WHO tippametniku Michael Ryani sõnul võib puhangu nüüdne stabiilne periood peegeldada Hiina võimude kontrollimeetmete mõju.

Kuigi surnute arv on järjepidevalt kasvanud, siis uute nakatunute arv kahaneb alates kolmapäevast. Tol päeval saavutas uute nakatunute päevane hulk haripunkti: 3900.

Täna oli uute nakatunute arv pisut üle 2600.

Rahva pahameel

Hubei linnades on karantiinis miljoneid inimesi. Võimud sulgesid linna tuleva ja sealt lahkuva liikluse lootuses, et see peatab viiruse leviku.

«Kohalik omavalitsus palus inimestel jääda koduseinte vahele nii palju kui võimalik, kuid iga kord kui poodidesse jõuame, siis pole seal kunagi piisavalt kaupa, mistõttu peame käima väljas sageli,» ütles üks kohalik naine perekonnanimega Wei. Tema sõnul on üks nakatunutest tema abikaasa.

Wang Bin kaubandusministeeriumist ütles, et võimudel tuleb lahendada suured probleemid kehva logistika, hindade kasvu ja tööjõu puudusega.

«Turul on raske jõuda normaaltasemeni,» tunnistas ta täna pressikonverentsil.

Hubei provintsis on praegu tagatud viie päeva jagu sealiha ja mune ning kolme päeva jagu juur- ja köögivilju, lisas ta.

Wuhanis elav Dominikaani Vabariigi tudeng Melissa Santos ütles, et kavatseb minna täna esimest korda nädala jooksul poodi toitu ostma.

«Olen pisut mures,» lausus ta AFP-le. «Olen lugenud, et viirus võib edasi kanduda väga kiirelt, mõne sekundiga.»

Hiina pälvis rahvusvahelist hukkamõistu SARSi-puhangu ulatuse varjamist, kuid seekord on ta pälvinud WHO-lt kiitust.

Samas lahvatas sotsiaalmeedias suur pahameeletorm, kui suri Wuhani arst, kes üritas detsembris oma kolleege uue viiruse eest hoiatada, kuid kelle politsei vaikima sundis.

34-aastane arst suri reede varahommikul Wuhani viirusesse, mille ta oli saanud ühelt patsiendilt.

Pahaste hiinlaste seas on ka akadeemikud. Nad kirjutasid võimudele sotsiaalmeedias vähemalt kaks avatud kirja, milles nõuti suuremaid vabadusi.