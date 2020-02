Iirimaal seisavad ees keerulised valitsuskõnelused

Häältelugemine algas pühapäeval ja analüütikute hinnangul on möödapääsmatu mingit laadi koalitsiooni moodustamine. Lõplikke tulemusi on oodata kahe päeva jooksul.

Tasavägisusest hoolimata on Sinn Féin oma konkurentidest nõrgemas positsioonis, sest nad esitasid 159 saadaolevale parlamendikohale vaid 42 kandidaati, mis tähendab, et nad ei suuda töövõimelise valitsuse moodustamiseks piisavalt vasakpoolseid liitlasi leida.

Iirimaa proportsionaalse esindatuse süsteem tähendab, et Fine Gael ja Fianna Fáil, mis on enamikus valimisringkondadest üles seadnud mitmeid kandidaate, saavad tõenäoliselt parlamendis rohkem kohti, kui kokku loetakse ka teise eelistuse poolt antud hääled.

«Nii Fianna Fáil kui Fine Gael on välistanud koalitsiooni Sinn Féiniga, kuid on nüüd surve all sellest lubadusest taganeda,» ütles ta The Associated Pressile. «Avalikustatud numbritest lähtudes ei ole võmalik moodustada valitsust, mis ei hõlmaks moel või teisel koostööd Sinn Féiniga.»