Iraan: satelliidi start oli edukas, kuid orbiidile see ei jõudnud

«Simorgh (rakett) saatis satelliidi Zafar edukalt kosmosesse, kui kandja ei saavutanud vajalikku kiirust, et viia satelliit planeeritud orbiidile,» lausus ministeeriumi kosmoseosakonna kõneisik Ahmad Hosseini.

Transpordiminister Mohammad Javad Azai Jahromi kirjutas Twitteris, et satelliidi orbiidilejõudmine ebaõnnestus, nagu sageli teadusprojektide puhul juhtub.

Minister märkis varem, et satelliidi eesmärgiks on koguda andmeid maavärinauuringute ja põllumajanduse arendamise tarvis. Selle nimi (Zafar) aga tähendab farsi keeles võitu.

Rohkem kui aasta tagasi püüdis Iraan saata kosmosesse satelliidi Payam, kuid ka see ei jõudnud orbiidile.

2009. aasta veebruarist on islamivabariik siiski saatnud edukalt ilmaruumi mitmeid satelliite. Kosmosesse on lähetatud ka ahve, kilpkonna ja hiire.

Ühendriigid on Teherani satelliidiprogrammi jõuliselt kritiseerinud ja pidanud neid raketikatsetusteks, mis on maskeeritud teadustööks. USA väitel on nende puhul kasutatavad kanderaketid vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu 2015. aasta resolutsioonidega.