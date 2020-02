Vaatlejad: Süürias hukkus pühapäeval lahingutes 20 tsiviilisikut

Süüria režiimiväed ja selle liitlane Venemaa on üritanud mitu nädalat enda kontrolli alla saada maanteed M5, mis ühendab pealinna riigi suuruselt teise linna Aleppoga ja viib Jordaania piirile. Maantee kontrolli alla saamine võimaldaks taastada ühenduse riigi majanduslikult oluliste piirkondade vahel.

Lõik maanteest Aleppo linnast edelas on jätkuvalt mässuliste ja džihadistide kontrolli all.

Valitsusväed lähenesid pühapäeval maantee viimasele lõigule, mis pole nende käes, teatas Vaatlusorganisatsioon. Režiimiväed on võtnud enda kontrolli alla mitu maantee lähistel asuvat küla, ütles vabaühenduse juht Rami Abdel Rahman.

Pühapäeva õhtuse seisuga lahingud jätkuvad ning pommitamine on saanud uut hoogu, ütles ta.

Alates detsembrist on Süüria ja Vene väed tunginud järk-järgult edasi Idlibi provintsis, viimasel osaliselt mässuliste ja džihadistide käes oleval territooriumil Süürias.

Süüria armee teatas pühapäeval, et on haaranud viimaste päevadega enda kontrolli alla 600 ruutkilomeetrit, sealjuures kümneid külasid Idlibi provintsi lõunaosas ja Aleppo provintsi lääneosas.

Süüria valitsus teatas pühapäeval, et on kiitnud heaks kava «sammhaaval teenuste taastamiseks vabastatud aladel», vahendas riiklik uudisteagentuur SANA. Päev varem oli Süüria sõjavägi vallutanud Idlibis Saraqebi linna, mis asus ühel M5 teedesõlmel, teatas riigimeedia.

Vähem kui pool Idlibi provintsist on mässuliste kontrolli all, lisaks on nende käes veel maaribad Aleppo ja Latakia naaberprovintsides. Vähem kui 50 000 võitlejat, kellest suure osa moodustavad islamiäärmuslased, kuid enamiku valitsusvastsed ülestõusnud, sõdib seal veel Süüria režiimivägede vastu, teatas Vaatluskeskus.