Soomet on tabanud lutikate pealetung

Soome turva- ja kemikaaliamet (Tukes) hoiatas eelmisel reedel, et kasutatud mööbli koju toomine on suurim risk endale elamisse lutikad saada. Sageli visatakse lutikaid täis mööbel prügikonteinerite juurde, kust see siis uue omaniku leiab, kirjeldab kahjuritõrjeteenust pakkuva Rentokili tehniline juht Jouni Siltala.