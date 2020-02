VIDEO ⟩ Paduvihm võib nädala lõpuks Austraalia põlengud kustutada

Juba mitu kuud suurte maastikupõlengutega võidelnud Austraalia jaoks tähendavad paduvihmast tingitud üleujutused seda, et üks loodusõnnetus aitab teisest looduskatastroofist vabaneda.

Austraalia ilmateenistuse teatel on viimase nelja päevaga Sydneys alla sadanud 391,6 mm sademeid ehk veebruari keskmisest sademete hulgast kolm korda rohkem. 100 000 majapidamist on elektrita ja ametnikud on hoiatanud, et üleujutused võivad olla eluohtlikud.

Tugeval vihmal on ka positiivseid külgi. See tähendab, et põua tõttu ohtlikult väikeseks jäänud veevarusid on täiendatud.

Oluline on ka see, et terves osariigis on kustutada jäänud veel vaid 17 maastikupõlengut. Uus-Lõuna-Walesi osariigi tuletõrje teatel kustutas tugev vihm nädalavahetuse jooksul rohkem kui 30 põlengut, eelmise nädala alguse seisuga oli osariigis aktiivseid tulekahjusid veel rohkem kui 60.

Muu hulgas pani loodus punkti ka Gospersi mäe põlengule, mis hävitas alates oktoobrist 512 000 hektarit maad. Seda peeti nn megapõlenguks, mis on kustutamiseks liiga suur.

Eile kustutas vihm ka teise suurpõlengu Shoalhaveni linna lähistel. 74 päeva lõõmanud tulemöll hävitas pea 500 000 hektarit maad ja neelas 312 eluhoonet. Loodetakse, et nädala lõpuks kustutab vihm kõik maastikupõlengud Uus-Lõuna-Walesi osariigis.

Ilmateenistus on hoiatanud, et põlenud aladel on eriti suur üleujutuste oht ning kiiresti liikuv vesi võib endaga kaasa tuua hulgaliselt prahti.

Tõsine tormihoiatus on antud tervele Uus-Lõuna-Walesi osariigi rannikule. Sydneys tuli nädalavahetuse jooksul päästa vähemalt 200 inimest, mitmed on ka viga saanud. Neli inimest sai viga autos, millele eile Sydneys puu peale kukkus ning endiselt otsitakse taga üht meest, kes arvatavasti ilmaolude tõttu autoga sillalt alla sõitis.

Üleujutuste tõttu on mitmed Sydney raudteejaamad ajutiselt kasutuskõlbmatud, suletud on ka kümneid koole.

Osariigi hädaolukordade minister David Elliott soovitas Sydney elanikel hoiatusi tõsiselt võtta ja sellega päästjaid aidata. Nii palutakse inimestel üleujutatud aladelt eemale hoida ning võimaluse korral teedel mitte liigelda.

Tuhanded inimesed Sydney madalamatel aladel on valmis vajaduse korral oma kodud maha jätma ja põgenema. Mõnedel juhtudel on inimesed juba evakueeritud. Näiteks tuli Sydney Narrabeen Lagooni piirkonna elanikel üleeile kodust lahkuda, et mitte jääda läbipääsmatute teede tõttu lõksu.