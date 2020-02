Helsingis läheb remonti kaks aastat tagasi valminud metroojaam

Metroojaamas on mosaiikbetoonist põrand, millesse on tekkinud jaama haldaja Länsimetro oy kinnisvara- ja infrastruktuurijuhi Juhani Penttilä sõnul suured lõhed. Põranda ehitas ehitusfirma SRV Rakennus oy. Ühtegi selgitust või põhjust, miks need lõhed tekkisid, ei ole teada, märkis Penttilä.