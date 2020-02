Soomlased kaebavad maksuametile Eesti numbrimärkidega autode kohta

Soome politseikoolis valminud lõputööst selgus, et Soome maksuameti infoliinile saabub aastas üle saja vihje, milles öeldakse, et inimene võib olla jätnud maksmata automaksu. Vihje sisu on tihti selline, et «naabri õuel seisab Eesti numbrimärkidega auto».