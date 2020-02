Hiina viiruseohvrite arv tõusis 1016-ni

Hubei provintsivõimude andmetel on viimasest kokkuvõttest saadik surnud 103 inimest ja uusi nakatumisi avastatud 2097. Mujal riigis suri veel viis inimest ja uusi nakatumisi oli Hubeiga kokku pea 2500.

Kogu riigis on nüüdseks viirusesse nakatunud 42 638 inimest.

Hubei provintsis asuvast Wuhanist 31. detsembril leitud uus koroonaviirus 2019-nCoV levib jätkuvalt nii kodu- kui välismaal ning mitmed riigid on oma kodanikud Hiinast evakueerinud.

Xi on olnud alates viiruspuhangu levimisest üle riigi avalikkuse vaateväljast eemal. President nimetas viiruspuhanguga tegeleva töörühma juhiks peaminister Li Keqiangi, kes külastas jaanuaris viiruse keset, Hubei provintsis asuvat Wuhani.

Esmaspäeval pani Xi aga selga valge kitli ja sinise näomaski, et kohtuda arstidega, jälgida patsientide ravimist ja rääkida videoühenduse abil Wuhani arstidega.

Seejärel väisas ta elamurajooni Pekingis, et uurida ja juhendada pingutusi epideemia kontrollimisel, vahendas riigitelevisioon CCTV.

Seni on Euroopas avastatud vaid umbes 30 uude viirusse nakatumist, kuid WHO hoiatab, et juhtumite arv väljaspool Hiinat võib hakata kiiresti kasvama.