Endine Põhja-Korea diplomaat kandideerib Lõuna-Korea valimistel

Endine Põhja-Korea suursaadiku asetäitja Suurbritannias Thae Yong-ho on alates ülejooksmisest 2016. aastal olnud Pyongyangi karmisõnaline kriitik, kes pole pooldanud ka Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini edendatud kaasamispoliitikat.

Ta ütles, et kandideerimine ja võimalik võit julgustaks põhjakorealasi.

Lõuna-Korea meedia teatas viitega LKP ametnikele, et Thae kandideerib ilmselt Souli rikkas Gangnami linnaosas, kus LKP toetus on kõrge. See annab Thaele tugeva võiduvõimaluse 15. aprillile määratud üldvalimistel.