Slovakkia välisminister: ajalugu peab jääma ajaloolaste pärusmaaks

Minister rääkis usutluses BNS-ile, et jälgib märkimisväärse murega Venemaa katseid kujutada Teise maailmasõja puhkemiseni viinud sündmusi enda jaoks soodsamas valguses.

«Esiteks, ajalugu peab alati jääma ajaloolaste kätesse. Poliitikud aga peaksid vaatama mitte ajalukku, vaid tulevikku. See on poliitikute roll. Kui poliitikud üritavad sekkuda ajalukku, võime oodata pahandust. Teiseks on ajalugu üpriski selge ja ühemõtteline,» lausus Lajčák.

«Venemaa kurdab sageli, et tema rolli ajaloos üritatakse ümber kirjutada. Seega on mul üllatav näha neid seda ise tegemas. Me peame jääma faktide juurde ja mitte laskma ajalool sattuda poliitikute eesmärkidesse, sest sellest ei sünni kunagi midagi head,» lisas ta.

Lajčák lisas, et Venemaale seatud sanktsioonide osas on Slovakkia osa Euroopa konsensusest.

«Me oleme selgelt öelnud, et me ei lähe kunagi neile sanktsioonidele vastu ja me oleme nende seas, kes Venemaale sanktsioonid seadis. Me pakume ka erituge Ukrainale: me ehitasime gaasitoru, mis ühendas Slovakkia Ukrainaga, mis saab Ukrainale gaasi pakkuda läbi Lääne,» ütles Lajčák. «See tagab Ukraina energiajulgeoleku. Sel viisil tõestasime, et Euroopa ühtsus on meie jaoks kõige olulisem.»

Samal ajal ei tohi ministri sõnul karta Venemaaga poliitika arutamist, sest diplomaatide töö on selliseid asju arutada.

«Ma pean rõhutama, et sanktsioonid ei ole meie jaoks poliitilised. Sanktsioonid on poliitikameede. Me hoiame sanktsioone, sest nendeni viinud asjaolud ei ole muutunud ja kuni need ei muutu, ei muuda me oma meetmeid,» lausus minister.