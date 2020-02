Iraani raketirünnakus sai ajutrauma rohkem kui 100 USA sõjaväelast

Iraani revolutsioonikaardi kindrali Qassem Soleimani tapmise eest kättemaksuks korraldatud raketirünnak ei tapnud ühtegi USA sõdurit ega põhjustanud ka koheseid vigastusi. Pentagon teatas aga eile, et seni on rünnaku järel kerge ajutrauma tuvastatud 109 sõjaväelasel, neist 76 on tänaseks teenistusse naasnud.

Vigastatute arvu varjamine ei olnud ilmselt tahtlik samm. Nii hoiatasid ka USA relvajõud mõni nädal tagasi, et vigastatute arv võib tõusta, sest sümptomid ei avaldu kohe ja sõdurid ei pruugi neist kohe teada anda.

Staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles jaanuaris, et seni on diagnoositud kergeid traumaatilisi ajukahjustusi, kuid diagnoos võib ajaga muutuda. Selliste peatraumade sümptomiteks on peavalud, uimasus, valgustundlikkus ja iiveldus. Traumaatiline ajukahjustus võib ilmneda neuroloogiliste, tunnetuslike või emotsionaalsete häiretena.

Pentagon on korduvalt väitnud, et nad ei ole proovinud peavigastusi varjata ega informatsiooni edastamisega viivitada. Siiski on rünnak tekitanud küsimusi selle kohta, kuidas USA relvajõududes arvatavatest ajutraumadest teada antakse ja kas teemale pööratakse piisavalt tähelepanu.

Jaanuaris sattus kriitika alla ka president Donald Trump, kes püüdis ajutraumasid pisendada. «Kuulsin, et neil on peavalu ja veel paar asja, aga ma ütleks, et see pole väga tõsine,» kuulutas Trump.