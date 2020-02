Soome saatis mullu riigist välja rekordarvu inimesi

Eelmisel aastal oli kasvu taga üllatav põhjus: Soome immigratsiooniamet saatis riigist välja 331 usbekki, kes olid Soomes tööl võltsitud koolitõenditega.

Väljasaadetute üha kasvav hulk on seletatav ka sellega, et Migri on võtnud riigis viibivad välismaalased tähepanelikumalt ette. Näiteks abielu kaudu elamisloa saanud välismaalased, kes on lahutatud või kellel on fiktiivse abielu kahtlus. «Kontrollime rahvastikuandmeid ja seda, kas inimene on ikka abielus,» sõnas Migri statistikaosakonna juhtataja Olli Koskipirtti. «Fiktiivabielude kohta saame vihjeid ka naabritelt.»

Lisaks abielu lõppemisele on väljasaatmise põhjus veel töökaotus, õpingute lõpp, kriminaalsüüdistus või see, et Migri ei pikenda elamisluba. Välismaalastele spetsialiseerunud advokaat Ville Punto ütleb, et Soome seisukoht elamislubade suhtes karmistunud peale seda, kui nende pikendamine anti politseilt 2017. aastal Migrile.

Punto räägib, et väljasaadetute hulgas on peresid, kelle lapsed on Soomes sündinud või kooliteed alustanud, nad on täielikult integreerunud ja räägivad soome keelt, kuid neil pole piisavat sissetulekut - selliste juhtumitega tegeleb Punto üha rohkem.

Eelmisel aastal kasvas ka kuriteo sooritanud välismaalaste väljasaatmine, kokku oli selliseid juhtumeid 234 ehk kolmandiku võrra rohkem kui 2018. aastal. Kurjategija riigist väljasaatmise ettepaneku teeb politsei, lõpliku otsuse Migri.

Kui politsei võtab otsuse tegemisel arvesse vaid kuriteoregistrit, siis Migri arvestab ka muude teguritega. «Me kaalume ka inimese siiajäämise põhjuseid, näiteks kui kaua on ta riigis olnud, kas tal on siin pere, kas ta õpib, töötab, kui noorena ta siia tuli ning milline olukord on ta kodumaal,» sõnas Migri statistikajuht Olli Koskipirtti. Viimasel kahel aastal on Migri heaks kiitnud umbes pooled politsei väljasaatmispalved.

Politseivalitsuse inspektor Mia Poutanen ütleb, et karm seisukoht on teadlik otsus. Politsei esitab väljasaatmispalve alati, kui välismaalane sooritab kuriteo, mille eest talle määratakse vähemalt aasta pikkune vanglakaristus.

Migri hinnangul on aga väljasaatmiseks vaja räiget kuritegu. «Kui inimene on pikalt Soomes elanud ning sooritab kergeid kuritegusid, siis leiame tihti, et teda ei peaks välja saatma,» sõnas Koskkipirtti.

Kui Migri otsustab inimese riigist välja saata, siis ei viida otsust kohe täide, isikul on õigus see 30 päeva jooksul edasi kaevata esimese astme kohtusse, mis teatab oma otsusest umbes aasta pärast. Sel ajal, kui kohus asja vaeb, võib juhtuda mõndagi. Inimene võib näiteks uuesti abielluda, tööle saada või leida muu viisi elamisloa saamiseks.