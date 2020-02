EK president kutsub Londonit ambitsioonikat kaubanduslepet sõlmima

Briti peaminister Boris Johnsoni valitsus on öelnud, et on nõus kauplema Euroopaga ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglite alusel, ütles Leyen kõnes Euroopa Parlamendile.

«Aga Euroopa Liidul ei ole kaubanduslepingut Austraaliaga. Me kaupleme praegu WTO tingimustel,» märkis ta. «Kui see on brittide valik, siis oleme me sellega nõus ilma igasuguste küsimusteta.»

«Samas on tõsiasi see, et me oleme Austraaliaga kokku leppimas, et see olukord peab lõppema ja me töötame nendega kaubandusleppe kallal,» rääkis Leyen. «Loomulikult võib ÜK rahulduda vähemaga, aga ma isiklikult usun, et me peaks olema palju ambitsioonikamad.»