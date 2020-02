Norra kindral: uus vene rakett jõuaks Norrasse 40 minutiga

Eile pärastlõunal Oslo Militaarühingu üritusel kõnelenud kindral näitas kuulajatele kaarte, millel võis näha lennukilt väljatulistatava Kinžali ballistilise raketi laskekaugust.

«Oleme jälginud uue relva, lennukilt väljatulistatava ballistilise raketi Kinžal katsetusi. Meie arvutused näitavad, et kui rakett tulistataks välja Koola kohal, jääks raketi väljatulistamise ja Norras sihtmärgi tabamise vahele umbes 40 minutit,» vahendas kindrali sõnu Norra väljaanne VG.

Venemaa on varasemalt teatanud, et kümnekordse helikiiruse saavutava raketi laskekauguseks on 2000 kilomeetrit ja rakett suudab kanda ka tuumalõhkepead.

Luureülem viitas ka Venemaa presidendi Vladimir Putini 2018. aasta märtsis peetud kõnele, kus ta rääkis kuuest uuest Vene relvasüsteemist. Kindrali sõnul on neist mitmel eriomadused, mis ei lange kokku tavapärase relvastusega. Mõned neist suudavad kanda nii tuuma- kui konventsionaalseid lõhkepäid.

Kuigi nende süsteemide arendus on erinevates etappides, peaks nii Kinžal kui Avangard raketisüsteemid juba kasutuses olema. Siiski pole Haga Lunde sõnul selge, kas need on operatsioonidel kasutamiseks valmis. Väidetavalt pole praeguseks välja töötatud raketitõrjesüsteemi, mis suudaks takistada mandritevahelist ballistilist raketti Avangard.

Haga Lunde sõnul on Venemaa aga mõnes valdkonnas lääneriikidest nõrgemas seisus. Tema hinnangul on venelased maha jäänud näiteks hävituslennukite arenduse osas ja nende mereväe alused on vananenud. Muu hulgas pole Venemaal hetkel töökorras lennukikandjat.

Ühe miinusena tõi luureülem esile ka Venemaa sõjaväe juhtimise, mida tema hinnangul pole moderniseeritud.