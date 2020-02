ÜRO: Idlibi põgenikelaine on Süüria kodusõja suurim

«Vaid kümne nädalaga alates 1. detsembrist on umbes 690 000 inimest pagenud oma kodudest Idlibis ja ümbruskonnas,» ütles teisipäeval ÜRO humanitaarabiagentuuri (OCHA) esindaja. «See on meie algse analüüsi kohaselt suurim arv inimesi, kes on pagenud ühe perioodi jooksul alates Süüria kriisi puhkemisest ligi üheksa aasta eest,» ütles David Swanson.

Üle poole Süüria elanikkonnast oli juba relvakonflikti ajal oma kodust põgenenud, kuid režiimivägede viimase pealetungi käigus on need arvud hüppeliselt kasvanud.

Viimane rändelaine langeb kokku talveilmadega. Mõnes piirkonnas on temperatuur langenud alla nulli ning kardetakse humanitaarkatastroofi. «Laagrid ja asulad sisepagulastele on ülerahvastatud, varjupaigad olemasolevates hoonetes on otsa saamas,» hoiatas ÜRO pagulasamet teisipäeval. «Mitmed koolid ja mošeed on täidetud põgenenud perekondadega ning koha leidmine isegi ehitusjärgus hoones on muutunud peaaegu võimatuks.»