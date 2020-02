Trump tahab vähendada Venemaa heidutamiseks mõeldud raha

2021. aasta eelarve osas tehtud ettepanekute kohaselt näeb Trump ette 4,5 miljardi dollari eraldamist Euroopa heidutusalgatusele ehk välisoperatsioonide eelarvest rahastatavale fondile, millele pani aluse Barack Obama administratsioon pärast Venemaa tungimist Ukrainasse 2014. aastal.

Trumpi ettepaneku kohaselt tabaks Euroopa heidutusalgatust märkimisväärsed kärped, sest käesoleva aasta eelarves eraldati heidutusalgatusele 6 miljardit dollarit ja aasta varem 6,5 miljardit. Kärped ei oota ees vaid Euroopa heidutusalgatust. Trump sooviks vähendada kogu välisoperatsioonide eelarvet praeguse 71,3 miljardi dollari pealt 69 miljardi dollarini.

Kuna Trumpi hinnangul peaksid teised USA partnerriigid Euroopa riikide sõjaliste võimete arendamisse rohkem panustama, on Euroopa heidutusalgatus ja sellele sarnanevad programmid USA presidendile ka varem hambusse jäänud.

Eelarveettepanekus on Euroopa heidutusalgatuse juures selgituseks toodud, et 4,5 miljardi dollariga rahastatakse vägede saatmist Euroopasse ja eelmistes eelarvetes välja toodud mitu aastat kestvaid programme. Eraldi mainitakse ära, et 250 miljonit eurot kogusummast on mõeldud Ukraina julgeolekuabiks, et pakkuda toetust sealsetele julgeolekujõududele.

Dokumendis on välja toodud viis üldsõnalist punkti, mida järgitakse Euroopa heidutusalgatuse eesmärkide saavutamiseks. Nendeks on: USA kohaloleku suurendamine Euroopas, lisaõppused koos liitlaste ja partneritega, USA tehnika eelpaigutamine Euroopasse, taristu arendamine valmisoleku suurendamiseks ning liitlaste ja partnerite võimekuste arendamine.

USA president Donald Trump. FOTO: TOM BRENNER/REUTERS/Scanpix

Varasemalt on president Euroopa heidutusalgatuselt raha ära võtnud, et rahastada piirimüüri ehitamist USA-Mehhiko piiril. Eile esitletud ettepanekust ei selgu see, kuidas Pentagon täpsemalt järgmisel aastal raha kasutab, sest Kongress teeb vahendite eraldamise protsessi käigus veel parandusi.

Venemaa agressiooniga silmitsi seisvate riikide toetamise osas on Kongressis seni valitsenud parteiülene üksmeel, kuigi seda üksmeelt on õõnestanud presidendi kriitika taoliste programmide suhtes.